Neuer Job für Schmedes

https://brondby.com/nyheder/klub/2024/december/brondby-if-udnaevner-benjamin-schmedes-som-ny-fodbolddirektor

Brøndby IF udnævner Benjamin Schmedes som ny fodbolddirektør

Brøndby IF er glade for at kunne meddele, at Benjamin Schmedes er blevet udnævnt som klubbens nye fodbolddirektør med tiltrædelse den 1. januar 2025. Den 39-årige tysker bringer en stærk international profil til Vestegnen med erfaring fra to af Europas mest progressive fodboldmiljøer – Tyskland og Holland. Senest har han været teknisk direktør i Vitesse Arnhem, hvor han stod i spidsen for klubbens sportslige retning og udvikling. Inden da havde han stor succes som sportsdirektør i VfL Osnabrück, hvor han