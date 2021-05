Bayern: Klose verkündet Abschied

Miroslav Klose wird nach eigener Aussage den FC Bayern zum Saisonende verlassen. Im Gespräch mit dem ‚kicker‘ verkündet der Assistent von Hansi Flick, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird: „Was mit mir passiert und wo ich in der nächsten Saison sein werde, entscheide noch immer ich ganz alleine. Ich habe einen ganz klaren Plan und ich glaube, das weiß Olli Kahn (Vorstandsmitglied, Anm. d. Red.) ganz genau. Und er weiß auch, dass ich nächste Saison nicht mehr hier sein werde.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Finale Gespräche mit den Münchnern will Klose noch führen, dennoch hat der ehemalige Angreifer andere Ziele als den Rekordmeister im Blick: „Es gibt mehrere spannende Optionen und ich bin mir sicher, dass zeitnah eine Entscheidung darüber fallen wird, was ich in der kommenden Saison machen werde.“ Zuletzt wurde berichtet, dass der künftige Coach Julian Nagelsmann unter anderem wieder mit seinem Assistenten aus Hoffenheimer Zeit, Alfred Schreuder, zusammenarbeiten möchte.