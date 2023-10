Verratti begründet PSG-Abschied

Marco Verratti hat erläutert, wie es zu seiner Trennung von Paris St. Germain gekommen ist. „Ich wollte eine andere Erfahrung machen. Ich hatte keine Lust, zu einem anderen Team in Europa zu gehen, wo ich gegen PSG hätte antreten können. Ich wollte, dass dies mein letztes Team ist. Ich habe dieses Angebot in Doha erhalten. Sicherlich ist das Niveau nicht das gleiche, aber ich habe andere Freuden: die Liga wachsen zu lassen, meine Mitspieler zu beraten“, so der 30-Jährige gegenüber der ‚L’Équipe’.

Unter der Anzeige geht's weiter

PSG-Coach Luis Enrique habe ihm persönlich mitgeteilt, dass er nicht mehr gefragt ist. Nachtragend ist Verratti aber nicht: „Er ist ein sehr großer Trainer, er macht gute Dinge mit PSG. Ich habe darin keine persönliche Entscheidung gesehen. Ich hatte noch nie Feinde im Leben, ich bevorzuge klare Verhältnisse.“ In der zurückliegenden Wechselperiode verließ der Italiener das französische Starensemble und wechselte für 45 Millionen Euro zum katarischen Erstligisten Al Arabi.