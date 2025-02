Jeltsch-Nachfolger: FCN verpflichtet Gruber

Der 1. FC Nürnberg findet einen Ersatz für Finn Jeltsch (18), der für 9,5 Millionen Euro zum VfB Stuttgart gewechselt ist. Wie der Club bekanntgibt, wechselt Fabio Gruber (22) vom SC Verl ins Frankenland. Als Ablöse überweist Nürnberg dem Vernehmen nach eine Summe im mittleren Hunderttausender-Bereich an den Drittligisten.

Gruber führte Verl in dieser Saison als Kapitän aufs Feld. Der Defensivspieler verpasste aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre lediglich eines von 24 Pflichtspielen des Klubs. „Ich freue mich auf mein neues Abenteuer hier beim Club. Mein Ziel ist es, mich so schnell wie möglich in die Mannschaft zu integrieren und ihr weiterzuhelfen. Ich habe schon einiges von den Club-Fans und dem Max-Morlock-Stadion gehört und freue mich darauf, das erste Mal hier aufzulaufen“, so Gruber.