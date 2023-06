Stuttgart verpflichtet Mittelstädt – als Sosa-Ersatz?

Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt treibt der VfB Stuttgart die Kaderplanungen für die kommende Saison voran. Maximilian Mittelstädt wechselt von Hertha BSC zu den Schwaben. Nach offiziellen Klubangaben unterschreibt der 26-jähriger Linksverteidiger bis 2026.

Dem Vernehmen nach ermöglicht eine Ausstiegsklausel den Transfer, die aufgrund des Bundesliga-Abstiegs der Hertha greift. Diese soll in Höhe von einer bis zwei Millionen Euro liegen.

„Maximilian Mittelstädt verfügt bereits über Bundesligaerfahrung und ist damit in Kombination mit seinen fußballerischen Fähigkeiten eine sehr gute Ergänzung für unseren Kader. Wir freuen uns, dass er sich trotz anderer Wechseloptionen für den VfB entschieden hat, und begrüßen Maxi herzlich in Stuttgart“, so Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Sosa-Ersatz?

Gut möglich, dass Mittelstädt in Stuttgart den Kaderplatz von Borna Sosa einnehmen wird. Der kroatische Nationalspieler gilt seit geraumer Zeit als Abschiedskandidat. In der abgelaufenen Saison stand Mittelstädt in 17 Bundesliga-Spielen auf dem Platz – siebenmal von Beginn an.