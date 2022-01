Benedetto zurück zu Boca

Darío Benedetto schlägt wieder bei den Boca Juniors auf. Der argentinische Traditionsklub vermeldet die Rückholaktion offiziell. Olympique Marseille bricht die Leihe beim FC Elche ab und schickt den Mittelstürmer über den großen Teich zurück nach Argentinien.

Bereits von 2016 bis 2019 stand Benedetto bei Boca unter Vertrag und erzielte in diesen drei Jahren runde 40 Tore in 70 Pflichtspielen. Zuletzt gelangen ihm in 16 Partien für Elche nur noch magere zwei Treffer.