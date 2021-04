Jovic: „Hatte Angebote ruhmreicher Klubs“

Bevor Luka Jovic im Winter per Leihe von Real Madrid zu Eintracht Frankfurt wechselte, hatte der serbische Angreifer einige Angebote auf dem Tisch liegen. Im Interview mit der ‚Bild‘ sagt der 23-Jährige: „Seinerzeit hatte ich Angebote von Vereinen, die damals in einer besseren Position waren. Klubs mit ruhmreichen Namen. Aber ich habe daran geglaubt, dass Eintracht das hat, was ich benötige.“

Auch zu seiner Zukunft äußert sich Jovic: „Die Eintracht ist für mich ein besonderer Verein in jeder Hinsicht. Aber jeder weiß ja, dass ich offiziell Spieler von Real Madrid bin, wohin ich auch am Ende der Saison zurückkehren werde. Deshalb ist es logisch, dass ich über den weiteren Fortgang meine Karriere erst in ein paar Monaten sprechen kann.“