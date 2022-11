Im Winter: Neuer Stürmer für den BVB?

„Wenn man als Borussia Dortmund auf Platz sechs steht, dann laufen ein paar Dinge nicht rund. Wir sind nicht zufrieden“, fand Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt deutliche Worte. Naheliegend, dass man in der nun eingeläuteten Ligapause auch über mögliche Justierungen am Kader sprechen wird.

Ein Thema bei diesen Gesprächen wird die Mittelstürmer-Position sein. Nach Informationen der ‚WAZ‘ erwägt der BVB, hier noch einmal nachzulegen, sollte sich die Rückkehr des erkrankten Sébastien Haller (28) weiter verzögern – noch gibt es laut Kehl „keinen konkreten Plan, weil Untersuchungen ausstehen“.

Klar ist: Der als Haller-Vertreter verpflichtete Anthony Modeste (34) enttäuschte in seinen ersten drei Monaten zu oft. Nur zwei Tore konnte der Franzose in 19 Einsätzen verbuchen, WM-Fahrer Youssoufa Moukoko (17) hat mittlerweile klar die Nase vorn. Die Last allein auf dessen junge Schultern abzuladen, wäre allerdings nicht ohne Risiko.