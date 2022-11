Bayer 04: Wirtz wieder voll belastbar

Florian Wirtz steht bei Bayer Leverkusen wieder auf dem Trainingsplatz. Gegenüber ‚Transfermarkt.de‘ äußert sich das Top-Talent zu seinem Comeback: „Es war das erste Mal, dass ich komplett mit dem Team trainieren konnte. Es hat gut geklappt, mein Kopf ist bereit, voll in die Zweikämpfe zu gehen und alles mit beiden Beinen mitzumachen. Dank meiner guten Reha habe ich das Gefühl, dass mein Knie sehr stabil ist, und natürlich will man auch den anderen wieder zeigen, was man kann.“

Der Youngster musste aufgrund eines Kreuzbandrisses lange pausieren. Wirtz verpasste sowohl Teile der vergangenen Rückrunde als auch die bisher gespielten Partien der laufenden Hinrunde. „Am Anfang war da natürlich erst mal der Schock, dass man raus ist und nicht Fußball spielen kann. Dann kam dazu, dass wir in diese schwierige Situation geraten sind. Natürlich beschäftigt mich das dann auch, weil ich der Mannschaft gern geholfen hätte. Aber mein Job war es, in der Reha an mein Knie zu denken und mich nicht von anderen Dingen beeinflussen zu lassen“, so der 19-Jährige.