Schalke verpflichtet Ouwejan fest

Der Aufstieg macht‘s möglich. Thomas Ouwejan bleibt Schalke 04 treu. Wie die Knappen offiziell verkünden, hat man den 25-jährigen Linksverteidiger festverpflichtet. Bis 2024 bindet sich Ouwejan an S04.

„Thomas hat in dieser Saison eindrucksvoll bewiesen, warum wir ihn im vergangenen Sommer unbedingt zu uns holen wollten. Er zählt zu den besten Außenbahnspielern der zweiten Liga, bringt dazu eine große Gefahr bei Standardsituationen mit“, freut sich Sportdirektor Rouven Schröder, „wir sind sehr froh, dass Thomas bei uns bleibt und unser Spiel auch in der Bundesliga bereichern wird.“

Zwei Millionen Euro zahlt Schalke dem Vernehmen nach an den AZ Alkmaar. „Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, mit Schalke in die Bundesliga aufzusteigen. Dass wir das Ziel erreicht haben, ist fantastisch“, erklärt Ouwejan, „ich fühle mich im Verein und der Stadt sehr wohl – es passt einfach. Daher freue ich mich darauf, mit dem Team nach einer kurzen Verschnaufpause gemeinsam in die nächste Saison zu starten.“