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Spanien bindet de la Fuente

von Julian Jasch
Rodri und sein Trainer Luis de la Fuente @Maxppp

Der spanische Fußballverband sorgt für Planungssicherheit auf der Trainerbank. Weltmeister-Coach Luis de la Fuente bindet sich um weitere vier Jahre bis 2032 an La Furia Roja.

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Seit 2023 ist de la Fuente im Amt. Im Sommer gewann er mit den Iberern beim Turnier in Kanada, Mexiko und den USA den WM-Titel. 2030 ist Spanien Co-Gastgeber der Endrunde und will den Erfolg beim Heim-Turnier wiederholen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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