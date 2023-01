Mittelstädt verlängert langfristig bei der Hertha

Jetzt also doch: Maximilian Mittelstädt bleibt über den Sommer hinaus bei Hertha BSC. Der linke Außenbahnspieler unterschreibt bei seinem Heimatverein einen neuen Vertrag bis 2027. Das alte Arbeitspapier wäre nach dieser Spielzeit ausgelaufen.

„Wir alle wissen, was wir an Maxi haben“, sagt Sportgeschäftsführer Fredi Bobic, „auf dem Platz ist er ein zuverlässiger Linksverteidiger, der mit seinem Zug nach vorne auch in der Offensive für gefährliche Momente sorgen kann. Maxi ist eine absolute Identifikationsfigur unseres Vereins und ein Vorbild für unsere Nachwuchsspieler, die bestrebt sind, denselben Weg einzuschlagen.“

Wochenlang schien sich Mittelstädts Abschied aus Berlin anzukündigen. Diverse Medien sahen in dem 25-Jährigen einen heißen Transferkandidaten in dieser Wechselperiode. Schlussendlich konnten sich beide Seiten dann aber doch annähern und sind auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Werder Bremen, der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg gehen leer aus.