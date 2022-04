Köln will verlängern: Unbefristeter Vertrag für Baumgart?

Der 1. FC Köln und Steffen Baumgart – eine Kombination, bei der beide Seiten wie gemacht füreinander sind. Bei den Domstädtern ist der Antreiber von der Seitenlinie bereits Kult und auch sportlich hat sich der 50-Jährige bewährt. Mit dem Abstiegskampf hat Köln im Gegensatz zur Vorsaison nichts zu tun.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dementsprechend kann man sich beim FC eine langfristige Zusammenarbeit mit Baumgart vorstellen – offenbar ohne ein absehbares Ende. Denn wie der Kölner ‚Express‘ berichtet, steht in den aktuellen Vertragsgesprächen „selbst ein unbefristetes Arbeitspapier“ im Raum. 2023 läuft Baumgarts aktueller Kontrakt aus.

„Christian Keller hat sehr früh gesagt, dass er sich im Sommer in Ruhe mit Steffen zusammensetzen will, um das Thema zu besprechen. Steffen ist total motiviert und hat auch noch einen Vertrag in der kommenden Spielzeit. Wir können uns sehr, sehr gut vorstellen, dass er noch länger unser Trainer ist“, sagte Lizenzbereich-Leiter Thomas Kessler am Freitag.

Mit 40 Punkten nach 28 Spieltagen liegen die Kölner auf einem beachtlichen achten Tabellenplatz. Und das obwohl der letztjährige Relegationsteilnehmer Baumgart nur ablösefreie Neuzugänge oder Leihspieler als Neuzugänge zur Verfügung stellen konnte.