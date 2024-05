Bochum: Relegationsheld Luthe dankt ab

Andreas Luthe vom VfL Bochum hat sich nach dem gestrigen Sieg im Elfmeterschießen in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf vom Profifußball verabschiedet. „Das war mein letztes Spiel im Profifußball, ich werde nicht nochmal verlängern“, verkündete der Torwart bei ‚SAT.1‘, „ich habe 16 Jahre Profifußball hinter mir und eine ganz tolle Karriere gehabt. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als Danke zu sagen.“

An einem Abend, der in die Geschichte eingeht, holten die Bochumer eine 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel auf. Im Elfmeterschießen hielt Luthe den ersten Schuss von Andre Hoffmann. Den entscheidenden Elfer setzte der Düsseldorfer Takashi Uchino weit über den Querbalken. „Wenn man das hier sieht, das ist auch nichts mehr für mein Herz. Ich muss an meine Gesundheit denken“, fügte Luthe augenzwinkernd hinzu. Der 37-Jährige stand nur deswegen im Kasten, weil die etatmäßige Nummer eins Manuel Riemann (35) vor den Relegationsspielen aus der Mannschaft geflogen war.