Hannover: Evina vor Leihe

Franck Evina steht kurz vor einem Wechsel von Hannover 96 in Richtung dritte Liga. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, befinden sich die Hannoveraner in Verhandlungen mit Viktoria Berlin über eine Leihe des ehemaligen Bayern-Jugendspielers bis zum Saisonende. An 96 ist der Stürmer noch bis 2023 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Evina kommt seit seinem Wechsel nach Hannover vor eineinhalb Jahren auch aufgrund etlicher Verletzungen nicht so richtig in Tritt. Für die Niedersachsen bestritt der Kameruner bisher lediglich drei Pflichtspiele, kam dabei auf nur 31 Minuten Einsatzzeit. Nun soll die Leihe nach Berlin dem zweifellos talentierten 21-Jährigen die nötige Spielpraxis verschaffen.