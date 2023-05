Bayer 04: Andrich mit Verdacht auf Fußbruch

Bayer Leverkusen muss im Saisonendspurt wohl auf Robert Andrich verzichten. „Es besteht die Gefahr, dass er eine ernsthafte Verletzung hat. Wir sind glücklich, wenn es nicht so ist, aber es gibt diese Sorge gerade“, zitiert die ‚Rheinische Post‘ Werkself-Trainer Xabi Alonso. Es besteht Verdacht auf einen Mittelfußbruch. Alonso: „Wir werden sehen, ob sein Fuß geprellt oder gebrochen ist. Fällt er den Rest der Saison aus, sind das schlimme Nachrichten.“

Andrich zog sich die Verletzung in der Schlussphase der gestrigen Europa League-Partie gegen die AS Rom (0:1) zu. Der 28-jährige Mittelfeldspieler will die Hoffnung noch nicht aufgeben: „Ich kann es nicht einschätzen. Aber ich habe ein schlechtes Geräusch gehabt, was ein bisschen Angst macht. Von daher hoffen wir auf das Beste – und ich gehe vom Besten aus. Wir werden jetzt ein paar Untersuchungen machen. Wie schwer die Verletzung ist und wie viele Spiele ich ausfalle oder wie viele nicht, werden wir dann wissen.“

