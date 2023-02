Campos über Messi-Verlängerung: „Befinden uns in Gesprächen“

Paris St. Germain und Lionel Messi arbeiten weiterhin an einer gemeinsamen Zukunft. Luis Campos, strategische Berater von PSG, verrät bei ‚Téléfoot‘: „Aktuell befinden wir uns in Gesprächen mit Messi über eine Verlängerung. Ich würde ihn gerne als Teil dieses Projektes behalten. Wir arbeiten gerade daran, dieses Ziel zu erreichen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Messis Vertrag an der Seine endet im Sommer. Der 35-jährige Weltmeister kommt in der laufenden Saison für die Franzosen auf 24 Pflichtspiele. Bislang war der Superstar an 29 Treffern direkt beteiligt (15 Treffer, 14 Assists).

Lese-Tipp

PSG: Galtier schießt gegen Nagelsmann