Real-Talent Marín zu Chelsea?

Real Madrid muss seinem Abwehrtalent Rafa Marín schleunigst eine Perspektive bei den Profis aufzeigen. Denn dem 20-Jährigen bieten sich auch zahlreiche andere Optionen. Wie der ‚Telegraph‘ vermeldet, zeigt der FC Chelsea Interesse an einer Verpflichtung im nächsten Sommer. Auch RB Leipzig und Juventus Turin haben die Personalie schon seit längerem auf dem Zettel.

Marín kommt bei den Königlichen bislang in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. In der Castilla ist der ehemalige spanische U18-Nationalspieler der Abwehrchef. 45 Mal lief Marín bereits für den Drittligisten auf. Sein Vertrag in Madrid endet 2024. Sollte der Rechtsfuß nicht verlängern, will Real laut dem ‚Telegraph‘ zum Saisonende verkaufen. Ein ablösefreier Abgang soll unbedingt verhindert werden. Als Ablöse werden bis zu elf Millionen Euro gehandelt.

Grund dafür ist nicht zuletzt Maríns spektakuläre Spielweise. Der 1,91 Meter große Innenverteidiger geht gerne ins Risiko und scheut auch keine gefährliche Grätsche im eigenen Strafraum. Dabei ist er alles andere als zimperlich. Elf Gelbe Karten in 45 Spielen sprechen für sich.

Neben seiner körperlichen Präsenz agiert Marín auch mit Köpfchen. Der Youngster, der einst aus der Jugend des FC Sevilla nach Madrid kam, antizipiert herausragend und ist somit den gegnerischen Stürmern oft einen Schritt voraus. Nun wird es Zeit für den nächsten Schritt in seiner eigenen Karriere. Bei Real oder anderswo.