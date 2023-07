Neidhart bleibt in Rostock

Nico Neidhart und Hansa Rostock klären frühzeitig ihre gemeinsame Zukunft. Wie der Zweitligist verkündet, hat der 28-jährige Defensivspieler seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier wäre noch bis 2024 gültig gewesen. Neidhart ist seit 2019 für die Rostocker aktiv und kommt auf 127 Pflichtspieleinsätze.

„Ich freue mich, weiterhin ein Teil der Hansa-Familie zu sein und somit auch künftig vor überragenden Fans in unserem Wohnzimmer spielen zu dürfen. In den mittlerweile nun schon vier Jahren sind der Verein, die Stadt und die Region für mich Heimat geworden“, so Neidhart über seine Verlängerung.

