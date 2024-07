Hartbergs Komposch weckt Interesse in Deutschland & Italien

Die Zukunft von Paul Komposch könnte fernab der österreichischen Heimat liegen. Nach FT-Informationen beobachten Vereine aus Deutschland und Italien den 23-jährigen Innenverteidiger des TSV Hartberg. Mit US Cremonese aus der Serie B finden sogar schon konkrete Gespräche über einen potenziellen Wechsel statt. Hartberg würde Komposch nur ungern abgeben, dementsprechend teuer könnte ein Transfer werden.

In der vergangenen Spielzeit gehörte Komposch zu den Leistungsträgern in Hartberg. Wettbewerbsübergreifend absolvierte er 36 Pflichtspiele, stand dabei nur einmal nicht in der Startelf. Zudem wurde der 1,87 Meter große Rechtsfuß mit 35,8 km/h gemessen und gehört somit zu den schnellsten Spielern der Bundesliga.