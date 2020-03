Guardiola-Verbleib fraglich | Letzte Chance für Bale

Guardiola-Verbleib unsicher?

Nachdem die UEFA Manchester City für die nächsten zwei Jahre von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen hat, gibt die Zukunft von Pep Guardiola Anlass zur Sorge. Wirft der 49-jährige Trainer das Handtuch? Der ‚Guardian‘ fragt sich: „Das Leben nach Guardiola – wie bereitet sich Manchester City auf den Fall der Fälle vor?“ Auf der Titelseite der ‚Times‘ steht nicht die Zukunft des spanischen Trainers im Mittelpunkt, sondern die zweier Spieler: Kevin De Bruyne und Raheem Sterling. „Geht nicht weg“, lautet die Schlagzeile. Das englische Blatt liefert zudem eine Möglichkeit, sie zu einem Verbleib zu bewegen: Eine „schöne“ Vertragsverlängerung. Ein Vorhaben, die Ziele des Klubs und die Wünsche der Spieler nachhaltig zu befriedigen.

Figo for President

In Portugal ist es ein ehemaliger Fußballstar, der für Schlagzeilen sorgt. Luís Figo wird mit einer Rückkehr zu Sporting Lissabon in Verbindung gebracht. Von 1990 bis 1995 hatte der mittlerweile 47-Jährige für die Leões gespielt. Auf der Titelseite der ‚A Bola‘ gibt Figo zu, dass seine Rückkehr zu Sporting nur mit der Präsidentschaft des Klubs erfolgen würde. Der Wunsch, an seine einstige Wirkungsstätte zurückzukehren, hinge genau davon ab. Die Gerüchte nahmen ihren Lauf, als Sporting zehn Millionen Euro für den neuen Trainer, Rúben Amorim, auf den Tisch legte. Figo fand harte Worte für diese Entscheidung und kritisierte sie in vollem Umfang.

Was wird aus Bale?

Wieder einmal ist es Gareth Bale, der auf den Titelseiten der madrilenischen Presse zu finden ist. Bei der Hinspiel-Niederlage in der Champions League gegen Manchester City (1:2) saß Bale 75 Minuten auf der Bank. Im Clásico gegen den FC Barcelona musste Bale über die volle Distanz zuschauen, wie Real Madrid mit 2:0 über die Blaugrana triumphierte und wieder den Platz an der Sonne einnahm. Für die ‚as‘ sollte Bale so langsam zeigen, dass er immer noch ein wichtige Akteur für die Königlichen ist und den Unterschied ausmachen kann. „Bale oder kein Bale?“, lautet die Schlagzeile. Gegen Betis Sevilla am morgigen Sonntag (21 Uhr) ist es nun an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Andernfalls droht ihm ein Stammplatz auf der Ersatzbank.