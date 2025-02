Eintracht: Längere Pause für Chandler

Timothy Chandler wird Eintracht Frankfurt im weiteren Saisonverlauf erst mal nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie die SGE mitteilt, wird der 34-jährige Außenverteidiger aufgrund einer Oberschenkelverletzung „bis auf Weiteres“ ausfallen. Wann der Routinier wieder für die Adler auf den Platz zurückkehren kann, ist also unklar.

ℹ️ Timothy Chandler wird Cheftrainer Dino Toppmöller aufgrund einer Oberschenkelverletzung bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen.



Chandler spielt in seinen letzten Vertragsmonaten bei der Eintracht ohnehin nur noch eine untergeordnete Rolle. Magere 18 Einsatzminuten sammelte der gebürtige Frankfurter in dieser Saison. Der bis dato letzte Kurzeinsatz des 29-fachen US-Nationalspielers war am 19. Spieltag.