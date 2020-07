Engländer berichten: Gladbach-Interesse an Lingard

Jesse Lingard spielte eine Premier League-Saison zum Vergessen. 931 Einsatzminuten standen am Ende zu Buche, seinen einzigen Treffer erzielte der Offensivmann in der 98. Minute am letzten Spieltag gegen Leicester City (2:0). In England machen bereits Gerüchte um einen Abschied aus Manchester die Runde.

Die ‚Times‘ nennt neben Newcastle United und der AS Rom auch Borussia Mönchengladbach als Interessenten. Eine Entscheidung über seine Zukunft wolle Lingard erst nach dem Europa League-Turnier im August treffen. Der Vertrag des 27-jährigen Engländers läuft bis 2021, United besitzt die Option zur einjährigen Verlängerung.

