„Unverzeihliche Niederlage“ für Barça | AS Rom „am Boden“

La Liga in Brand gesteckt

Am Donnerstagabend musste der FC Barcelona eine überraschende Niederlage (1:2) gegen den FC Granada hinnehmen. Trotz Führung gelang es Barça nicht, drei Punkte einzufahren und sich fünf Spieltage vor Saisonende an die Spitze der Tabelle zu setzen. Eine „unverzeihliche Niederlage“, titelt die ‚Mundo Deportivo‘. Die ‚Sport‘ schreibt von einer „Tragödie“ und für ‚L'Esportiu‘ steht das „Drama“ im Spiel der Katalanen gegen die Andalusier im Mittelpunkt. Ein Resultat, das die ‚as‘ als „Donnerschlag“ im Titelrennen bezeichnet. Etwas überspitzter titelt die ‚Marca‘: „La Liga in Brand gesteckt“ und bezieht sich damit auf die spektakuläre Tabellensituation. Gleich vier Titelaspiranten kämpfen in den nächsten Spielen um die Meisterschaft. Atlético Madrid (73 Punkte) ist derzeit auf Rang eins vor Real Madrid (71), dem FC Barcelona (70) und dem FC Sevilla (70), die alle berechtigte Hoffnungen auf den Titel haben.

Neymar frustriert – Verlängerung auf Eis?

Die Vertragsverlängerung von Neymar bei Paris St. Germain stockt noch immer. Aktuell soll der brasilianische Superstar sogar überlegen, von einer Ausdehnung seines Kontrakts abzusehen. Grund dafür ist die Champions League-Niederlage gegen Manchester City (1:2). Die ‚Sport‘ schreibt, dass Neymar von dem Ergebnis und der Leistung der Mannschaft extrem enttäuscht ist. Ebenfalls soll er sich gedanklich noch nicht von einer Rückkehr zum FC Barcelona verabschiedet haben.

Roma „am Boden“

Ein großes Thema in Italien ist heute unter anderem die AS Rom. Gegen Manchester United (2:6) kassierte das Team von Paulo Fonseca am Donnerstagabend eine fast schon historische Niederlage und hat nur noch äußerst geringe Chancen auf das Erreichen des Europa League-Finales. „Roma, du bist am Boden“, titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘. Die ‚Tuttosport‘ schreibt schlicht: „So nicht“ und will sagen, dass mit der gezeigten Leistung in Europa nichts zu holen ist. Für den ‚Corriere dello Sport‘ lief „alles gegen“ die Roma. Das hat vor allem damit zu tun, dass Fonseca schon in der ersten Halbzeit dreimal verletzungsbedingt wechseln musste. So musste nach einer knappen halben Stunde Antonio Mirante das Tor hüten. Der Ersatzkeeper zeigte sich unsicher und trug bei einigen Gegentoren eine Mitschuld.