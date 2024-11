Politik statt Fußball: Ruhnert lässt Union-Vertrag ruhen

Die Karriere von Oliver Ruhnert im Profifußball könnte ab Januar beendet sein. Wie Union Berlin offiziell bekanntgibt, wird der langjährige Sportgeschäftsführer und aktuelle Chefscout seinen laufenden Vertrag beim Bundesligisten ab dem neuen Jahr zunächst ruhen lassen. Der 52-Jährige strebt stattdessen eine große Politik-Karriere an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Anfang des Jahres war der Lokalpolitiker von der Linken zum Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gewechselt. Für seine neue Partei möchte der 52-Jährige in den Bundestag einziehen. Daher habe Ruhnert das Präsidium der Köpenicker darüber informiert, dass er sich ab Januar vollumfänglich den Wahlkampfaktivitäten für die voraussichtlich am 23. Februar stattfindende Bundestagswahl widmen möchte.

Rückkehr unsicher

Bereits vor einigen Monaten hatte der gebürtige Arnsberger diesen Schritt angekündigt. Dass er bei einem Wahlerfolg in seine alte Stelle zurückkehren wird, hielt er in seinen damaligen Aussagen für nahezu unmöglich: „Beides ginge wohl leider nicht. Ich arbeite unglaublich gerne für den 1. FC Union Berlin, ich liebe Fußball. Ich mag aber auch Politik sehr, und ich habe immer mehr das Gefühl, dass es jetzt einfach Leute braucht, die Quereinsteiger sind und die eine lange Historie in der Kommunalpolitik haben. Ich habe den Eindruck, auch politisch etwas bewirken zu können.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der offiziellen Pressemitteilungen schweigt sich Union über die weitere Zukunft aus. Zuletzt hatte sich dem Vernehmen nach auch Schalke 04 mit der Personalie Ruhnert für die Nachfolge von Marc Wilmots als Sportdirektor beschäftigt. Der zumindest temporäre Wechsel in die Politik schiebt auch einer möglichen Anfrage der Königsblauen einen Riegel vor.