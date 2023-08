VfB: Neuer Kandidat für die Endo-Nachfolge

Der VfB Stuttgart treibt die Suche nach einem Nachfolger für den zum FC Liverpool abgewanderten Wataru Endo (30) voran. Nach Informationen von ‚Sport Italia‘ haben die Schwaben Timi Max Elsnik ins Visier genommen.

Der Mittelfeldspieler des slowenischen Vertreters NK Olimpija stehe weit oben auf der Liste des VfB. Auch Lazio Rom sowie der AC Florenz sollen in jüngerer Vergangenheit Interesse am 25-Jährigen bekundet haben, konkrete Verhandlungen haben dem Bericht zufolge allerdings nicht stattgefunden.

In seiner Heimatliga zählt der vierfache Nationalspieler zu den besten Spielern. In der vergangenen Saison gelangen ihm neun Treffer sowie sechs Assists in 40 Pflichtspielen. Auch in der laufenden Spielzeit weiß Elsnik mit drei Toren und einer Vorlage in 5 Ligapartien bis dato zu überzeugen.