Juve-Anruf bei Zidane

Bei Juventus Turin gibt es weiterhin den Traum von Zinedine Zidane (48) an der Seitenlinie. Der Journalist Eduardo Inda berichtete am Montag in der Sendung ‚El Chiringuito‘, dass der italienische Rekordmeister zuletzt sogar beim Trainer von Real Madrid angerufen hat, um sein Interesse zu übermitteln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zidane, einst sowohl für Juve als auch Real aktiv, steht bei den Königlichen in der Kritik. Sein Vertrag läuft noch bis 2022. In Turin hält mit Andrea Pirlo (41) aktuell eine andere Fußball-Legende das Zepter in der Hand, läuft mit seinem Team aber den Erwartungen hinterher.