United: Gerücht um Zirkzee-Leihe

Joshua Zirkzee liebäugelt angeblich bereits wieder mit einer Rückkehr nach Italien. Laut dem Fachportal ‚Calciomercato.com‘ erwägt der 23-Jährige einen Leihwechsel im Januar. Als Abnehmer wird Juventus Turin gehandelt. Fraglich ist jedoch, ob United offen für ein Leihgeschäft wäre.

Erst im vergangenen Sommer war Zirkzee gegen eine Ablöse in Höhe von 42,5 Millionen Euro vom FC Bologna zu den Red Devils gewechselt. Der Niederländer soll zuvor mehrere Offerten von italienischen Vereinen ausgeschlagen haben. In der Premier League kam Zirkzee bislang lediglich in drei Partien länger als 45 Minuten zum Einsatz. Mehrfach fand er sich auf der Bank wieder.