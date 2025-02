Bei Roque-Transfer: So viel möchte Palmeiras zahlen

In den vergangenen Tagen wurde Vitor Roque beim brasilianischen Klub Palmeiras als ernsthafte Option in der Offensive gehandelt, nun wird das Interesse noch einmal konkreter. Laut der spanischen ‚Sport‘ erwägt Palmeiras zwei Optionen: Einen festen Transfer in Höhe von 27 Millionen Euro oder eine Leihe mit Gebühr, die anschließend in einer Kaufpflicht mündet. Das Transferfenster in Brasilien schließt erst zum Ende des Monats.

Palmeiras stellt dem 19-Jährigen die Teilnahme an der reformierten FIFA Klub-WM, die im Sommer in den USA ausgetragen wird, in Aussicht. Einem Verkauf steht der FC Barcelona grundsätzlich offen gegenüber, das letzte Wort liegt allerdings bei Betis Sevilla. Roque ist noch bis 2026 leihweise an die Andalusier gebunden, die den Stürmer nur ungerne mitten in der laufenden Saison ziehen lassen möchten.