Vitor Roques Europa-Abenteuer bald beendet?

Der brasilianische Youngster Vitor Roque könnte Europa in Kürze schon wieder verlassen. Laut ‚TNT Sports‘ aus Brasilien möchte Palmeiras den 19-Jährigen festverpflichten. Der Mittelstürmer ist noch bis 2026 vom FC Barcelona an Betis Sevilla verliehen und kommt dort regelmäßig zum Einsatz. Palmeiras lockt den Nationalspieler mit der Möglichkeit, an der FIFA Klub WM im Sommer teilzunehmen.

Barcelona steht einem Verkauf des Brasilianers, der vor einem Jahr für 40 Millionen Euro zu den Katalanen wechselte, laut dem Portal ‚UOL Esporte‘ offen gegenüber, das letzte Wort obliegt jedoch Betis. Die Andalusier möchten den wichtigen Offensivmann eigentlich nicht mitten in der Saison abgeben. In Brasilien ist das Transferfenster noch geöffnet.