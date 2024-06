Bellingham unters Messer?

Jude Bellingham könnte sich im Anschluss an die Europameisterschaft einem medizinischen Eingriff unterziehen. ‚Cadena SER‘ berichtet, dass sich der englische Nationalspieler womöglich unters Messer legen muss, sollten seine Schulterprobleme im Verlauf des Turniers nicht besser werden.

Bellingham hat seit November mit Schmerzen an der neuralgischen Stelle zu kämpfen. Wenn die konservative in den kommenden Wochen nicht anschlägt, sehen die Verantwortlichen dem Radiosender zufolge keine andere Möglichkeit, als dass sich der 20-jährige Offensivakteur einer OP unterzieht. Damit würde Bellingham, in seiner ersten Spielzeit bei Real Madrid direkt Champions League-Sieger und spanischer Meister, weite Strecken der Saisonvorbereitung verpassen.