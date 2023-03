Neuer Frankreich-Kader mit Pavard

Frankreich hat seinen Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande (24. März) und in Irland (27. März) bekanntgegeben. Mit von der Partie ist auch Benjamin Pavard vom FC Bayern, der während der WM 2022 wegen der Missachtung von Trainer-Anweisungen seinen Stammplatz verloren hatte. Damals wurde in Frage gestellt, ob der Verteidiger überhaupt nochmal in den Kreis der Nationalmannschaft zurückkehren würde. Diese Frage ist nun geklärt.

Pavard ist einer von sechs Bundesliga-Profis im Aufgebot von Didier Deschamps. Mit dabei sind auch Pavards Bayern-Kollegen Dayot Upamecano und Kingsley Coman sowie die Angreifer Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) und Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach). Die Weltmeister Hugo Lloris und Raphaël Varane müssen ersetzt werden. Sie traten ebenso wie Karim Benzema nach der WM aus der Équipe Tricolore zurück.

