Kanga verlässt Hertha endgültig

Zweitligist Hertha BSC wird Wilfried Kanga endgültig los. Die Alte Dame hat den Leihvertrag des 26-Jährigen bei Cardiff City abgebrochen, um ihn direkt an Dinamo Zagreb zu verkaufen. Dem Vernehmen nach kassiert Hertha für Kanga 1,7 Millionen Euro, hinzu kommen weitere Bonuszahlungen.

Kanga war vor zweieinhalb Jahren vom BSC Young Boys für fünf Millionen in die Bundeshauptstadt gewechselt, wo er in seinem ersten Jahr auf 23 Ligaspiele gekommen war, mit zwei Treffern den Bundesliga-Abstieg aber nicht verhindern konnte. Nach einer erfolgreichen Leihe zu Standard Lüttich wechselte er im Sommer auf Leihbasis in die zweite englische Liga. Für Cardiff kam der Mittelstürmer allerdings in 15 Einsätzen zu keinem einzigen Tor.