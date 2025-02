Bestätigt: Ermittlungen gegen Augsburg-Spieler

Der FC Augsburg sieht sich mit Unruhe außerhalb des Platzes konfrontiert. Wie die Fuggerstädter offiziell mitteilen, hat die Augsburger Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen einen nicht namentlich genannten Spieler eingeleitet. Der Bundesligist weist auf die Unschuldsvermutung hin, dennoch nimmt der Akteur bis auf weiteres nicht am Spiel- und Trainingsbetrieb teil.

In einem öffentlichen Statement schreibt der FCA: „Da es sich um ein laufendes Verfahren im privaten Umfeld des Spielers handelt, bitten wir um Verständnis, dass sich der FCA nicht weiter äußern kann und darf. Auch die Nennung des Namens des Spielers ist dem FCA aus rechtlichen Gründen nicht gestattet.“ In der Bundesliga geht es am Freitag (20:30 Uhr) gegen RB Leipzig.