Ajax: Kehrt Tagliafico zurück?

Ajax Amsterdam bereitet offenbar eine erneute Zusammenarbeit mit Nicólas Tagliafico vor. Laut dem ‚Telegraaf‘ zeigen Ajax-Sportdirektor Sven Mislintat und Co. konkretes Interesse am argentinischen Linksverteidiger und haben inzwischen Kontakt zur Spielerseite aufgebaut. Aus dem Stand könnte Tagliafico seinen Platz in der Startelf hinten links wiedererlangen.

Als Alterative soll Ajax Gastón Avila von Royal Antwerpen auf dem Zettel haben, der 21-Jährige wäre aber mit rund zwölf Millionen Euro ungleich teurer als sein neun Jahre älterer Landsmann. 2021 verließ Tagliafico Amsterdam Richtung Olympique Lyon, wo er noch bis 2025 unter Vertrag steht.