Alonso: Auch Chelsea war dran

Xabi Alonso weckte in der Premier League nicht nur das Interesse des FC Liverpool. Nach FT-Informationen spielte der Baske auch in den Plänen des FC Chelsea eine Rolle. Alonso war an der Stamford Bridge bis zuletzt ein Kandidat auf die Nachfolge von Mauricio Pochettino, dessen Chancen auf eine Weiterbeschäftigung im Sommer schlecht stehen.

Überlegungen, ob sich die Blues als aktueller Tabellenelfter der Premier League gegen die Konkurrenz aus Liverpool und München hätten durchsetzen können, erübrigen sich seit dem gestrigen Karfreitag ohnehin. Alonso verkündete seinen Verbleib bei Bayer Leverkusen bis mindestens zum Ende der nächsten Saison.