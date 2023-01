Wydra zurück nach Wien

https://www.skrapid.at/de/startseite/news/news/aktuelles/2023/01/wydra-wieder-da

Wydra wieder da

Im Sommer 2019 wechselte der damals 16-jährige Philipp Wydra aus der Nachwuchsakademie des SK Rapid in die Domstadt nach Köln, wo der talentierte Offensivspieler in seiner Premierensaison direkt zu überzeugen wusste. In der U17 des Effzeh gelangen ihm 17 Tore und 19 Assists in nur 16 Spielen. Der variabel einsetzbare Linksfuß zeigte Qualitäten als Vorbereiter und Vollstrecker. Mittlerweile sind dreieinhalb Jahre vergangen u nd der 22-fache ÖFB-Nachwuchsteamspieler kehrt mit vielen neuen Eindrücken und