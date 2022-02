Klopp: „Das Problem in Dortmund war…“

Jürgen Klopp hat auf seine Zeit also Trainer von Borussia Dortmund zurückgeblickt. Auf einer Pressekonferenz sagte der Trainer des FC Liverpool, dass sein aktueller Kader der beste sei, den er je zur Verfügung hatte – und kam dann auch prompt auf den BVB zu sprechen.

„Der Dortmunder Kader in den Saison 2010/11 und 2011/12 war der Wahnsinn“, so Klopp, „das einzige Problem war, dass wir ihn nur zwei Jahre lang zusammenhatten. Dann dachte die Fußballwelt sich, dass die Dortmunder Reise lange genug war, also holten sie unsere Spieler weg.“

In Liverpool „passiert das nicht“, hat Klopp einen riesigen Vorteil ausgemacht. Zu Dortmunder Zeiten verlor er nacheinander Nuri Sahin, Shinji Kagawa, Mario Götze und Robert Lewandowski, ehe er sein Amt im Anschluss an die schwierige Saison 2014/15 niederlegte.