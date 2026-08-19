Die AS Monaco trennt sich vorzeitig von Paul Pogba. Wie die Monegassen mitteilen, haben sich die Parteien auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Der französische Weltmeister stand eigentlich noch bis 2027 im Fürstentum auf der Payroll.

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Le club de la Principauté et le milieu de terrain international français annoncent conjointement la fin de l’aventure qui avait débuté à l’intersaison 2025.



Le Club exprime sa reconnaissance envers le champion du monde 2018 et lui souhaite le meilleur pour la suite 🔴⚪



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Nach abgesessener Doping-Sperre hatte die Verpflichtung des 33-Jährigen im vergangenen Jahr für viel Furore gesorgt. Insgesamt machte Pogba aber nur sechs Spiele für Monaco. Laut dem Verein wurden die „gesetzten Ziele teilweise erreicht“. Wie es für den zentralen Mittelfeldspieler weitergeht, ist noch offen.