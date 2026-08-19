Menü Suche
Kommentar 1
Offiziell Ligue 1

Pogba-Missverständnis beendet

von Dominik Sandler - Quelle: asmonaco.com
1 min.
Paul Pogba vor der Presse @Maxppp

Die AS Monaco trennt sich vorzeitig von Paul Pogba. Wie die Monegassen mitteilen, haben sich die Parteien auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Der französische Weltmeister stand eigentlich noch bis 2027 im Fürstentum auf der Payroll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach abgesessener Doping-Sperre hatte die Verpflichtung des 33-Jährigen im vergangenen Jahr für viel Furore gesorgt. Insgesamt machte Pogba aber nur sechs Spiele für Monaco. Laut dem Verein wurden die „gesetzten Ziele teilweise erreicht“. Wie es für den zentralen Mittelfeldspieler weitergeht, ist noch offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Monaco
Paul Pogba

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Monaco Logo AS Monaco
Paul Pogba Paul Pogba
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert