Hertha: Demme hat unterschrieben

Hertha BSC kann in Kürze einen neuen Spieler in den eigenen Reihen begrüßen. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat Diego Demme bereits seine Unterschrift unter ein bis 2026 datiertes Arbeitspapier gesetzt. Weil sein Kontrakt bei der SSC Neapel am gestrigen Sonntag ausgelaufen ist, wird für den defensiven Mittelfeldspieler keine Ablöse fällig.

In der Hautstadt wird Demme laut ‚Bild‘ zu einem der Top-Verdienern aufsteigen. Bei Napoli spielte der 32-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit keine große Rolle mehr, soll die Hertha aber kommende Saison in die erste Liga führen. Der frühere deutsche Nationalspieler (ein Länderspiel) kommt mit der Erfahrung aus 67 Serie A-Partien zum Zweitligisten.