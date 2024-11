Polen: Lewandowski fehlt verletzt

Robert Lewandowski steht der polnischen Nationalmannschaft bei den anstehenden Länderspielen nicht zur Verfügung. Wie der Verband mitteilt, hat sich der Stürmer des FC Barcelona bei der gestrigen Niederlage der Blaugrana gegen Real Sociedad (0:1) eine Rückenverletzung zugezogen. Damit wird der 36-Jährige etwa zehn Tage ausfallen.

Für die polnische Nationalmannschaft um Trainer Michal Probierz stehen in den kommenden Tagen zwei wichtige Partien in der Nations League an, in Liga A geht es am Freitag (20:45 Uhr) gegen Spitzenreiter Portugal, am nächsten Montag ist dann Schottland zum Abschluss der Gruppenphase zu Gast (20:45 Uhr). In beiden Spielen muss Polen ohne seinen Superstar und Kapitän Lewandowski auskommen, der bislang in allen Spielen in der Nations League auf dem Platz stand.