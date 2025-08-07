M’gladbach: Borges Sanches vor Blitz-Abschied

Yvandro Borges Sanches wird Borussia Mönchengladbach verlassen. Den 21-Jährigen, dem bei den Fohlen nicht der Durchbruch gelingen wollte, zieht es laut Fabrizio Romano in die Niederlande. Heracles Almelo sichert sich die Unterschrift des Luxemburgers. Den obligatorischen Medizincheck hat Borges Sanches Romano zufolge bereits absolviert.

Ein Jahr vor Vertragsende kassiert Gladbach eine halbe Million Euro Ablöse. Dazu sichert sich der Bundesligist mit einer Rückkaufoption die Möglichkeit, den Rechtsfuß zurückzuholen. Borges Sanches war 2020 aus seiner Heimat in den Nachwuchs der Borussia gewechselt. Der Übergang in den Profibereich fiel dem 26-fachen Nationalspieler aber schwer. Nur 41 Bundesligaminuten bestritt er im Fohlen-Trikot.