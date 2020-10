Falette im Anflug auf Hannover

Hannover 96 setzt sich offenbar bei Wunschspieler Simon Falette durch. Wie die französische ‚L’Équipe‘ berichtet, wird der Innenverteidiger im Laufe des heutigen Montags ablösefrei von Eintracht Frankfurt nach Hannover wechseln. Der Vertrag mit den Hessen, der im kommenden Jahr auslaufen würde, wird dafür aufgelöst.

In Hannover soll Falette einen Dreijahresvertrag unterschreiben. In Frankfurt hat der 28-jährige Franzose mit guineischem Pass keine Zukunft mehr. In der vergangenen Rückrunde lief er als Leihspieler für Fenerbahce auf und kam zu zwölf Einsätzen.