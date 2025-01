Marmoush-Erbe: Fünf Kandidaten für die Eintracht

Jonathan Burkardt

24 Jahre - Mainz - Vertrag bis 2027

Genauso wie Marmoush startete Burkardt in der laufenden Bundesligasaison so richtig durch. Das Mainzer Eigengewächs belegt mit zwölf Treffern den dritten Rang in der Torjägerliste, zudem steuerte er zwei Assists bei. Ein Winter-Wechsel kommt für den Senkrechtstarter, der im Oktober für die Nationalmannschaft debütierte, nicht infrage. Im Sommer könnten sich die Vorzeichen allerdings ändern. Doch auch mit einem Engagement im Ausland soll sich Burkardt anfreunden können.

Niclas Füllkrug

31 Jahre - West Ham - Vertrag bis 2028

Gezwungenermaßen steht auch für den früheren BVB-Profi ein Tapetenwechsel in der laufenden Transferperiode nicht zur Debatte. Füllkrug, erst im vergangenen Sommer für bis zu 32 Millionen Euro auf die Insel gekommen, hat sich am Wochenende erneut schwer verletzt und fällt wochenlang aus. Zuvor wurde Füllkrug bei der Eintracht noch als „heißer Kandidat“ gehandelt, dürfte nun aber im Fall der Fälle frühestens im Anschluss an die Saison in die Bundesliga zurückkehren.

Mathias Kvistgaarden

22 Jahre - Bröndby - Vertrag bis 2027

Der dänische Stürmer ist der neueste Name auf der Liste von SGE-Sportvorstand Markus Krösche. In seiner Heimat beeindruckt Kvistgaarden mit einer starken Quote (19 Scorerpunkte in 22 Einsätzen), fraglich allerdings, ob er sich am Main als Sofortverstärkung erweisen würde. Entsprechend soll der U21-Nationalspieler nur zum erweiterten Kandidatenkreis gehören.

Arnaud Kalimuendo

22 Jahre - Rennes - Vertrag bis 2027

Deutlich heißer ist seit Monaten die Spur zum französischen Rechtsfuß. Im vergangenen Jahr waren sich die Hessen mit Kalimuendo sogar grundsätzlich einig, kamen mit Stade Rennes allerdings nicht auf einen Nenner. Zuletzt hieß es, der Deal werde immer wahrscheinlicher – den frischen rund 70 bis 80 Millionen sei Dank?

Mostafa Mohamed

27 Jahre - Nantes - Vertrag bis 2027

Auch hier geht der Blick des Bundesligisten nach Frankreich. Aber wohl nur Außenseiterchancen auf eine Zusammenarbeit kann sich der ägyptische Mittelstürmer ausrechnen, der nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato ins Blickfeld der Adler geraten ist. Zumindest spricht seine Ausbeute in der Bretagne nicht unbedingt für Mohamed (zwei Treffer in 16 Partien) respektive dafür, dass er das Marmoush-Erbe alleine antritt. Alternativ könnte er auch im Doppelpack mit einem der anderen Kandidaten in der Bankenmetropole aufschlagen.