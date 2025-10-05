Menü Suche
Wagner: „Ein unfassbarer Transfer“

von Aaron Schlütter - Quelle: DAZN
Wagner an der Seitenlinie @Maxppp

Nach dem 3:1-Sieg über den VfL Wolfsburg lobte Sandro Wagner einen Neuzugang ganz besonders. „Auf jeden Fall ist es ein unfassbarer Transfer“, schwärmte der Trainer des FC Augsburg nach dem Spiel bei ‚DAZN‘ über Mittelfeldspieler Robin Fellhauer (27), der zuvor in seinem sechsten Bundesligaspiel zum dritten Mal auf einer neuen Position zum Einsatz gekommen war und das zwischenzeitliche 3:0 erzielt hatte.

R. Fellhauer Verteidiger - 27 Jahre Logo FC Augsburg FC Augsburg Deutschland Deutschland #19 Robin Salvatore Fellhauer
Tore 1
Gespielte Spiele 7
Fellhauer verkörpere „den FCA-Spieler, den ich mir vorstelle“ und sei „für uns auch ein Stück weit Vorbild, weil er alles annimmt und Lust hat.“ Zudem freute sich Wagner über die Treffer von Innenverteidiger Noahkai Banks (18) und Mittelfeldspieler Mert Kömür (20): „Dass sich unsere zwei Eigengewächse belohnen – irgendwie war das ein gelungener Nachmittag, auch für den Verein.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
