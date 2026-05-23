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Offiziell Ekstraklasa

Podolski macht Schluss

von Julian Jasch
3 min.
Lukas Podolski trägt blau @Maxppp

Lukas Podolski hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Das vermeldet der 40-Jährige via Instagram offiziell. Die heutige Partie (17:30 Uhr) mit Górnik Zabrze gegen Radomiak Radom wird das letzte Pflichtspiel sein für den Angreifer als aktiver Spieler.

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Podolski blickt auf eine eindrucksvolle Karriere zurück. Er kam unter anderem für den 1. FC Köln, den FC Bayern, Inter Mailand, den FC Arsenal und Galatasaray zum Einsatz. Hightlight seiner Karriere war sicherlich der WM-Titel 2014 mit Deutschland. Gänzlich verabschiedet sich der Linksfuß aber nicht aus dem Fußballgeschäft, erst kürzlich wurde er Klubeigentümer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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