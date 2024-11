BVB - FC Bayern: Die Aufstellungen – Kompany überrascht

Der FC Bayern thront souverän an der Tabellenspitze, Borussia Dortmund steht nach Wochen voller Höhen und Tiefen auf Rang fünf. Beide Teams gehen also mit unterschiedlichen Vorzeichen in das heutige Topspiel (18:30 Uhr).

Positiv aus Sicht des BVB: Die zuletzt desaströse Personalsituation hat sich etwas entspannt, auf der Bank sitzen nun auch wieder etablierte Profis und nicht nur U19- respektive U23-Spieler. Auf Emre Can (Rotsperre), Karim Adeyemi (Trainingsrückstand) und Julian Brandt (muskuläre Probleme) kann Trainer Nuri Sahin aber nicht zurückgreifen.

Auf Seiten der Bayern kann Coach Vincent Kompany aus dem gleichen Spieler-Pool schöpfen, der ihn schon in den vergangenen Wochen zur Verfügung stand. Die Langzeitverletzten Hiroki Ito, Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic und João Palhinha fehlen aber natürlich weiterhin. Aus den beiden Personalsituationen ergeben sich folgende Aufstellungen.

Die Aufstellung des BVB

Die Aufstellung des FC Bayern