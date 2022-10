Arsenal bereit für Xhaka-Verlängerung?

Der FC Arsenal könnte offenbar noch einmal mit Granit Xhaka verlängern. Laut dem britischen Journalisten Pete O’Rourke planen die Gunners, nach der anstehenden WM im Dezember Vertragsgespräche mit dem Schweizer zu eröffnen. Das aktuelle Arbeitspapier des 30-Jährigen läuft 2024 aus.

Xhaka präsentiert sich in der laufenden Saison in Topform, seitdem Trainer Mikel Arteta den Mittelfeldspieler in offensiverer Rolle einsetzt. In der Premier League war der Linksfuß in dieser Saison bereits an fünf Toren direkt beteiligt.