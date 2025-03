„Champions League hilft“: Bleibt Burkardt in Mainz?

Der FSV Mainz 05 hofft, Jonathan Burkardt in den eigenen Reihen halten zu können. Sportdirektor Nico Bungert sagt gegenüber ‚Sky‘: „Im Falle von Johnny würde ihm das sicher Spaß machen, mit seinem Verein europäisch zu spielen – das kann ich so klar festhalten. Er weiß, dass ihn gerade das weiterbringt. Und natürlich hilft uns eine Champions League-Qualifikation, Spieler an Bord zu behalten und auch an Bord zu bekommen. Eine Euro League-Qualifikation sicherlich auch.“

Der Vertrag des Stürmers, der aktuell bei 15 Toren steht, läuft noch bis 2027, die 05er sind finanziell gut aufgestellt und sind daher nicht gezwungen, den 24-Jährigen im Sommer zu verkaufen. „Wir werden im Austausch mit Johnny sein und er wird uns auf dem Stand halten, wie er seine Zukunft sieht und was er sich wünscht. Aber aktuell fühlt er sich sehr wohl und wenn es irgendwann ein anderes Szenario gibt, dann sprechen wir darüber“, so Bungert.