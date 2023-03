Sieben Real-Verträge laufen aus: Wer geht, wer bleibt?

Dani Ceballos (26)

Zwischenzeitlich hatte sich der Mittelfeldmann in Carlo Ancelottis Elf festgespielt, zuletzt saß er zu Spielbeginn wieder vermehrt auf der Bank. „Ich möchte keinen neuen Vertrag, wenn ich das nicht verdiene. Ich möchte auch nicht zu einem anderen Verein wechseln, wenn ich das nicht verdiene“, so Ceballos – ein Abgang aus Madrid ist also möglich. ‚Relevo‘ nannte im Februar Bayern München, Atlético Madrid und den AC Mailand als Interessenten.

Marco Asensio (27)

Der Linksfuß, seit 2015 bei den Königlichen, pendelt zwischen Ersatzbank und Startelf, kommt in dieser Saison auf zwölf Scorerpunkte (sieben Assists, fünf Assists). Real hat einen neuen Dreijahresvertrag vorgelegt – inklusive Gehaltskürzung um eine halbe Million auf dann vier Millionen Euro pro Jahr. Asensio hatte eigentlich auf eine Erhöhung auf sechs Millionen gehofft und das Angebot bislang nicht angenommen.

Mariano Díaz (29)

Der Stürmer hat keine Zukunft mehr in der spanischen Hauptstadt. Real wollte schon im vergangenen Sommer verkaufen, nun wird man den Vertrag auslaufen lassen. Magere 56 Pflichtspielminuten stehen in der aktuellen Spielzeit auf dem Konto.

Nacho Fernández (33)

„Mein Verhältnis zum Verein ist sehr gut. Sie werden die ersten sein, die meine Entscheidung erfahren“, sagt das Real-Eigengewächs (304 Profispiele). Der erfahrene Verteidiger gehört unter Ancelotti zum erweiterten Stammpersonal. Entscheidet sich Nacho für eine Verlängerung, dürften die Verhandlungen Formsache sein.

Toni Kroos (33)

Seine Karriere will Kroos in Madrid beenden. Heißt: Der Mittelfeldstratege verlängert oder hängt die Schuhe im Sommer an den Nagel. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ hat sich Kroos nach einem Gespräch mit Ancelotti für einen neuen Einjahresvertrag entschieden. Eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus.

Luka Modric (37)

Der kroatische Altmeister ist weiterhin gefragt, wenngleich die Verschnaufpausen länger und häufiger werden. Nach FT-Infos ist ein Wechsel nach Saudi-Arabien wahrscheinlich, sollte es zur Trennung von Real kommen. Ronaldo-Klub Al Nassr bemüht sich seit geraumer Zeit um Modric. Dem Spielmacher winkt ein lukrativer Vertrag. Eine finale Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Karim Benzema (35)

18 Treffer in 27 Pflichtspielen, alle 128 Minuten ein Tor – Benzema ist einmal mehr Reals effektivster Torjäger. Dass der Kapitän an Bord bleibt, hoffen nicht nur die Fans. Ancelotti meint: „Benzema ist für mich ein Spieler, der für sein ganzes Leben zu Real Madrid gehört. Was nächste Saison passieren wird, ist mir klar.“ Ein mögliches Szenario: Benzema verlängert um ein Jahr und anschließend bemüht man sich um Wunschnachfolger Erling Haaland, der für 2024 über eine Ausstiegsklausel verfügt.